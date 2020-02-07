Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)

07.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:00

AKHİSARLILAR TEDİRGİN

Manisa Akhisar'da, saat 09.31'de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem, ilçede tedirginliğe neden oldu. Evli ve 3 çocuk babası, emekli Ferit Yöner (71), "Bu aralar çok deprem oluyor. Bu sabah da sallandık. Markete ekmek almaya giderken, depreme yakalandım. Biraz salladı ama artık alıştık. Rabbim beterinden korusun" dedi.

İlçede yaşayan Şuayip İnce (36) de "Son günlerde yaşanan depremler bizi gerçekten derinden etkiliyor. Fabrika işçisi olduğum için günün neredeyse 10 saatini ailemden ayrı geçiriyorum. Biz fabrikada çok hissetmiyoruz ama eşimi, 3 çocuğumla birlikte evde bırakıp gittiğim için aklımda hep onlarda oluyor. 'Acaba bir şey olur mu, ne yaparlar?' diye sürekli tedirginlik içindeyim. Ancak yapacak bir şey yok. Depremlerin bir an önce bitmesini umuyoruz. Yoldaydım, bugünkü depremi hissetmedim. Çevredekiler, 'Siz de hissettiniz mi?' diye sorunca haberim oldu" diye konuştu.

Depremin doğal afet olduğunu bildiklerini; ancak yine de endişeli olduklarını belirten Mustafa Uysal da "Türkiye deprem kuşağı üzerinde maalesef. Korkuyla yaşamaya devam ediyoruz. Bu sabah da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu, biraz sallandık. Çok şükür, bir sorun yok" dedi.

Cemil SEVAL/MANİSA,

Kaynak: DHA