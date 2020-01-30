Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

30.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:28

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.03'te merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA

Kaynak: İHA