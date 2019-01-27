Manisa'da 38 Bin Adet Izgara Temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bugüne kadar 38 bin adet yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur suyu ızgaralarında düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile birlikte 38 bin adet yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tıkanık olduğu tespit edilen ızgaralarda gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının da önüne geçildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde yağmur sularının sağlıklı bir şekilde taşınması için temizlik çalışmalarını aksatmadan devam ettiklerini belirterek, "Yağmur suyu ızgaralarının tıkanması yağışlı havalarda sokaklarda su birikintilerine neden oluyor. Vatandaşlarımız tarafından bizlere gelen talep ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmeye alarak ekiplerimizi o noktaya gönderiyoruz. Bugüne kadar 38 bin adet yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması yaptık. Bu konuda düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak, vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Yere atılan her çöp ızgaraların tıkanmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA