Manisa'da 370 kök, Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alana ekili 370 kök Hint keneviri bulundu.
24.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:08
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alana ekili 370 kök Hint keneviri bulundu.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestanederesi Mahallesi Gökçukur mevkisindeki ormanlık alana yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi aldı.
Ekiplerin ormanlık alanda yaptıkları aramada, boyları 2 metre 10 santimetreye ulaşan 370 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Kaynak: AA