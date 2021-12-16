Manisa'da 37 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 37 şişe sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 37 şişe sahte içki ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 37 şişe sahte içki bulundu.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 37 şişe sahte içki bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Uygulama Noktasında E.B'ye ait otomobili durdurdu. Yapılan aramada 37 şişe, bandrolsüz içki ele geçirildi.

Şüphelinin evinde imal ettiği sahte içkiyi, boş içki şişelerine doldurduğu tespit edildi.

E.B. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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