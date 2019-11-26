Manisa'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kapalı kasa minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kapalı kasa minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı otoyol trafik ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri yakınında yaptığı denetimde, şüphe üzerine damacana su taşımada kullanılan kapalı kasa minibüsü durdurdu.
Minibüs içerisinde yakalanan 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Minibüs trafikten men edildi, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.