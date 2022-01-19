Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine arama yaptıkları bir ev ve eklentilerinde 360 litre el yapımı şarap ile tabanca ele geçirdi.

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine arama yaptıkları bir ev ve eklentilerinde 360 litre el yapımı şarap ile tabanca ele geçirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün sabah 'Sahte ve Kaçak Alkol Üretimi' yapıldığına yönelik bilgi alınması üzerine B.G. (64) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen 360 litre el yapımı şarap, 8 adet 7.65 mm tabanca fişeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - MANİSA

Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, Silah, 3. Sayfa, Haber

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