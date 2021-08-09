Manisa'da 360 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Manisa'da 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'da 360 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde 360 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 360 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mersindere Mahallesi'ndeki Mezarlık mevkiinde, Salihli jandarma ekiplerince drone ile yapılan taramada, ormanlık alanda 20 santimetre ila 1 metre boyunda 360 kök kenevir tespit edildi.

Alanda, sulamada kullanılan 2 su bidonu da tespit edildi.

Ele geçirilen kenevirlerden numune alan jandarma kenevirleri yakarak imha etti.

Keneviri eken kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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