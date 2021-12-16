Manisa'da 35 ton kaçak gübre ele geçirildi

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde 12 Aralık tarihinde jandarma tarafından ele geçirilen 59 ton kaçak gübrenin ardından dün de Akhisar ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 35 ton kaçak gübre ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 15 Aralık Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında alınan duyum ve yapılan çalışmalar neticesinde Manisa iline giriş yapacak olan piyasa değeri 500 bin TL olan 35 ton kaçak gübre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Asayiş Timlerinin yapmış olduğu ortak çalışma sonrası ele geçirildi. Tırda bulunan H.C. (E/49) ve O.K. (E/55)'nin sahte gübreyi Salihli ilçesinden şüpheli E.K.(E/30) isimli şahıstan aldıkları tespit edilirken, iki şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sahte gübreler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, gübreyi sattığı tespit edilen E.K. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Manisa'da 12 Aralık tarihinde de Ahmetli ilçesinde durdurulan bir tırda 26 ton kaçak gübre ele geçirilmiş yakalanan şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda Alaşehir ilçesindeki bir depoya yapılan baskında da 33 ton kaçak gübre ele geçirilmişti. - MANİSA

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