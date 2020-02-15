Manisa'da 33 gençlik projesine destek

15.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:14

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 yılı Çağrı Dönemi kapsamında Manisa'dan 33 projeye destek verildi.



Demirci, Salihli, Şehzadeler, Yunusemre, Kula, Alaşehir, Akhisar, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde toplam 33 proje desteklenerek, Gençlik Spor Bakanlığı ile sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanan proje koordinatörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek hizmet binasında toplantı düzenlendi. Şubat ayı sonu itibarıyla faaliyetlerine başlayacak olan projelerin koordinatörleriyle yapılan toplantıda projelerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi adına nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıda proje yürütücüsünün bünyesinde bulunduğu eğitim ve öğretim kurumları ile birlikte çalışma yapacak gençlik merkezleri tanıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projeye bu yıl rekor bir başvuru olduğunu ve Manisa'dan 33 projenin destek alarak sözleşme imzaladığını belirtti. Öztürk, "Gençlerimiz için her geçen gün yeni imkan ve yeni fırsatlar sunma çabası doğrultusundayız. Gençlik toplulukları ile gençlik gruplarının yürütecekleri projelerde onların heyecanına ortak olma mutluluğu içindeyiz" dedi.



Üniversitelerde gençlik toplulukları, ilkokul, ortaokul, bilim ve sanat merkezi ile liselerde gençlik gruplarına yönelik olarak "Gönüllülük", "Kültür ve Sanat", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre Bilinci" ve "Hayvanların Korunması" konu başlıklarında toplam bin 1 projeye 17 milyon 500 bin TL tutarında destek verildiği kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA