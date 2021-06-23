Manisa'da 30 litre sahte içki ile 1,5 ton etil alkol yakalandı
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Manisa'da 30 litre sahte içki ile 1,5 ton etil alkol yakalandı

Manisa'da 30 litre sahte içki ile 1,5 ton etil alkol yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 30 litre sahte içki ile 1,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 30 litre sahte içki ile 1,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu'da kiralanan bir depoda üretilen sahte içkinin bir büfede satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, depoya ve büfeye düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 1,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda F.K. (64) ile oğlu F.K. (41) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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