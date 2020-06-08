Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı
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Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 3 sokak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina kararı alındığı bildirildi.

Manisa'da 3 sokak karantinaya alındı
08.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:55

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 3 sokak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina kararı alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Borlu Mahallesi'ndeki Gaçaroğlu, Battal ve Sedef sokaklarının İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararı sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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