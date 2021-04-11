MANİSA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
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MANİSA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan otomobildeki 1'i kadın 3 kişi, yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan otomobildeki 1'i kadın 3 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu, Matderesi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) kullandığı 41 NH 802 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı. Otomobil sürücüsü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) sıkıştı. yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolden 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Ölen 3 kişinin cesetleri, güvenlik güçleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten verilen trafik, kaza yapan otomobilinin çekici yardımıyla aldırılmasını ardından normal seyrine dördü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
MANİSA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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