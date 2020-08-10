Manisa'da 3 katlı apartmanda yangın MANİSA'nın Kula ilçesindeki 3 katlı apartmanın, 2'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki 3 katlı apartmanın, 2'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası, evde maddi hasar oluştu.

Kula'daki 4 Eylül Mahallesi Işık Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Yunus Demirdöğen'e ait dairede, saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu ekiplere bildirip, binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA