Manisa'da 3 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

08.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:00

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Ramazan Üzülmez'i (58) arama çalışmalarına devam edildi.

Arama çalışmalarına, jandarma komando, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra AKUT, ANDA ve Manisa Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler katıldı.

Çalışmalarda drone ve iz köpekleri de kullanıldı. Arama kurtarma ekipleri, derin vadilere halat yardımı ile inerek arama çalışması yaptı.

Sivrice Mahallesi sakinlerinden Recep Üzülmez, 5 Şubat Çarşamba günü, sabah saatlerinde tarlaya gitmek üzere evinden ayrılmıştı.

Üzülmez'den bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Üzülmez için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA