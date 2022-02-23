Manisa'da 3 bin yıllık mızrak uçları ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da 3 bin yıllık mızrak uçları ele geçirildi

AA, Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da 3 bin yıllık mızrak uçları ele geçirildi

Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 sikke ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.U (35) ve A.A'nın (61) ellerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine Kuşlubahçe, Uncubozköy ve Gökçeköy mahallelerindeki 3 adrese baskın yaptı.

Aramalarda 11 mızrak ucu ile Roma dönemine ait 3 bronz sikke ele geçirildi.

Manisa Müze Müdürlüğü ekibinin yaptığı ön inceleme sonucu mızrak uçlarının 3 bin yıl öncesine tarihlendiği, kesin tespitin analiz sonucu belli olacağı öğrenildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Manisa, Roma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title