Manisa'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kamyonet ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kamyonet ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Değirmen Odun Köfte Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Cihan E. yönetimindeki 42 RH 300 plakalı yolcu otobüsü, ışıklı kavşakta Mustafa Ç. yönetimindeki 45 KA 9592 plakalı kamyonet ile İbrahim K. yönetimindeki 35 AKY 308 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambülans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otobüs ve kamyonet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı