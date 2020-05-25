Manisa'da 3 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da 3 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa'da 3 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı
25.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:21

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Selvilitepe Mahallesi Deniz Sokak'taki 26 kişinin yaşadığı 3 apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Selvilitepe Mahallesi Deniz Sokak No 17, 19 ve 21 numaralı apartmanlarda bulunan vatandaşlarımızın arasında, salgınla mücadele kapsamında yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuçların artış göstermesi nedeniyle adreste belirtilen apartmanların 24.05.2020 tarihi saat 09: 00 itibarıyla; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 24.05.2020 tarihli ve 2020/64 sayılı kararı ile apartmanlar karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Brezilyalı yıldız İspanya'ya geri dönüyor! İşte Barcelona'nın Neymar planı
Brezilyalı yıldız İspanya'ya geri dönüyor! İşte Barcelona'nın Neymar planı
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Kenan Doğulu Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Şehit Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Manisa'da 3 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 17:24:26. #1.15#
title