Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

04.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:09
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, 11.43'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem paniğe neden olurken, yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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