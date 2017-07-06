Manisa'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 10.33'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Ayrıca kent merkezli saat 10.41'de 1.8, saat 10.52'de 2.1, saat 11.22'de 1.8, saat 11.38'de 1.9 olmak üzere 4 hafif sarsıntı daha oldu. - Manisa