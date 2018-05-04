Manisa'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken can ve mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA