Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem
04.07.2020 00:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:47

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti Haber
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi Haber
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi Haber
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak Haber
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı Haber
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Berat Albayrak Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 00:58:56. #1.15#
title