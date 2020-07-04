Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA