Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi

20.02.2021 23:34 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:38
Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücedale (KOM) şube ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 18.30 sıralarında çiftlik evine operasyon düzenleyen ekiplerin adreste yaptıkları aramada, 22 adet varil içerisinde 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler İzmir Şehit Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 23:39:28. #1.14#
title