Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı
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Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

23.01.2020 06:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 06:50
Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

'nın ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra , Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı
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