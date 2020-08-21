Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 20.57 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altındaki kısa süreli depremin vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildiği öğrenildi. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA