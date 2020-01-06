Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

06.01.2020 03:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 03:54

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 03.14 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA