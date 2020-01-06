Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06.01.2020 03:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 03:54
Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () alınan verilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 03.14 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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