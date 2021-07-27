Manisa'da 287 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Manisa'da 287 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'da 287 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde arazide ekili halde 287 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde arazide ekili halde 287 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Karacakaş Mahallesi Çekirdektepe mevkisinde jandarma tarafından yapılan saha çalışmalarında arazide 287 kök Hint keneviri tespit edildi.

Boyları 100 ila 190 santimetre olan kenevirlerden 277 kökü yakılarak imha edildi. 10 kök kenevir bitkisi incelenmek üzere kayıt altına alındı.

Jandarma ekipleri, kenevir bitkisi yetiştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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