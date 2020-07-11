Manisa'da 284 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda 284 kök Hint keneviri ele geçirildi.
11.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:48
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda 284 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Beyce Mahallesinde Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden Jandarma ekipleri, yaptıkları arazi taramasında, ormanlık alanda ekili halde 284 kök Hint kenevirini ele geçirdi.
Ele geçirilen kenevirler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA