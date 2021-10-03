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İtfaiyemizin Acı Günü

Habermetre - Haberler | Toplum
İtfaiyemizin Acı Günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan 26 yaşındaki Emre Çetin, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşama veda etti.

SALİHLİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan 26 yaşındaki Emre Çetin, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşama veda etti. Çetin'in tabutu cenaze aracı yerine itfaiye aracıyla taşınırken, tabutuna ise son görevi sırasında giydiği üniforması bırakıldı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşama veda eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Emre Çetin, mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç itfaiyeci Emre Çetin'in Salihli Hamidiye Camii'nde kılınan cenaze namazına, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, merhumun yakınları, itfaiyeciler ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştığı İtfaiye Amirliğinde Tören Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliği'nde görevli Emre Çetin için çalıştığı yerde de tören düzenlendi. Törenin ardından Çetin'in Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı Hamidiye Camii'ne getirildi. Genç itfaiyeci Çetin, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

İtfaiyemizin Acı Günü

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