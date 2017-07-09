Manisa'da 251 İçme Suyu Deposunun Bakım Çalışması Başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 9 ilçede 251 içme suyu deposunun bakım onarım ve revizyon çalışmalarına başladı. 7 ilçede ise planlamalar devam ediyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ'nin il genelinde yürüttüğü depo sağlıklaştırma çalışmalarıyla vatandaşlara daha temiz ve güvenli içme suyu ulaştırılıyor. 2016 yılında 190 adet içme suyu deposunu yenileyen MASKİ, 2017 yılında çıtayı daha da yükseltti. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından ilk etapta Selendi, Soma, Akhisar, Demirci, Salihli, Kula, Köprübaşı, Saruhanlı ve Gördes'te yenilenecek olan depolar belirlendi. 9 ilçede 251 deponun yenilenmesi için çalışmalara start verildi. 251 depodan 67'sinde bakım-onarım ve revizyon çalışmaları başladı. Geriye kalan 7 ilçe için ise depoların listesi hazırlanıyor.



MASKİ Genel Müdürlüğü, sondajdan çıkan suyun içme suyu depolarına ve mahallelere ulaşmasını sağlayan terfi merkezlerini de yenileyecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından ilk etapta 199 adet terfi merkezinde bulunan sistemler bakım-onarımdan geçirilerek vatandaşlara daha kesintisiz ve yeterli su temin edilecek.



"Bakım onarımı yapılmamış depo kalmayacak"



Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde yıllardır bakımı yapılmamış ve içler acısı halde olan içme suyu depolarının yenilenmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Ergün, "Hemşerilerimizin daha sağlıklı ve kaliteli su tüketmesi için içme suyu depolarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl 190 depomuzun bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Bu sene de 9 ilçemizde 251 depomuzun yenileme çalışmalarına başladık. Geriye kalan 7 ilçemizde de planlamalarımız devam ediyor. Gölmarmara ilçemizde ise 18 depomuzun hepsini yeniledik. Hemşerilerimizin gönülleri rahat olsun. Allah'ın izniyle daha kaliteli, temiz ve güvenli içme suyu sağlamak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA