Manisa'da 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi

28.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:56

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarmanın operasyonunda 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Jandarma Komutanlığı kaçak içki ve kaçak sigara sattıkları iddiasıyla 6 işletmeyi denetledi.

Yapılan denetimde 25 litre kaçak içki,613 paket kaçak sigara ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 işletme sahibine toplam 13 bin 812 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA