Manisa'da 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Manisa'da 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarmanın operasyonunda 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.

28.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:56
Manisa'da 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi

'nın ilçesinde jandarmanın operasyonunda 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Jandarma Komutanlığı kaçak içki ve kaçak sigara sattıkları iddiasıyla 6 işletmeyi denetledi.

Yapılan denetimde 25 litre kaçak içki,613 paket kaçak sigara ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 işletme sahibine toplam 13 bin 812 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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