Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı

18.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:28

Manisa'da 25 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen ikisi çocuk 6 kişi yakalandı. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 hırsızlık olayında çaldıkları malzemeleri İzmir'de sattıkları tespit edilen N.Ö, H.E, S.S, M.E. ve suça sürüklenen çocuklar D.Y. ile T.S'i yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi. Sahipleri belirlenen eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerden dördü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.S. ile M.E. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA