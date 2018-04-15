Manisa'da 247 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, nohut tarlasında yapılan aramada 247 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, nohut tarlasında yapılan aramada 247 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'ndeki bir nohut tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı.
Düzenlenen operasyonda, tarlada 247 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, konuyla ilgili şüpheli Mehmet Ali Kozan'ı gözaltına aldı.