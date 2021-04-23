Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da '23 Nisan' konvoyu

Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA Valiliği öncülüğünde büyükşehir belediyesi, emniyet ve jandarma araçları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konvoy düzenlendi.

MANİSA Valiliği öncülüğünde büyükşehir belediyesi, emniyet ve jandarma araçları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konvoy düzenlendi. Siren sesleriyle şehir turu atılırken, renkli görüntüler ortaya çıktı. 

Valilik organizasyonuyla bayraklarla süslenen büyükşehir belediyesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin araçları ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturuldu. Şehzadeler ilçesindeki valilik binası önünden araçlarla hareket edilip, şehir turu atıldı. Siren sesleriyle geçen konvoy ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri selamladı.

 


Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu
Manisa'da '23 Nisan' konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da '23 Nisan' konvoyu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:23:10. #1.16#

title