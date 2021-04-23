Manisa'da '23 Nisan' konvoyu

MANİSA Valiliği öncülüğünde büyükşehir belediyesi, emniyet ve jandarma araçları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konvoy düzenlendi.

MANİSA Valiliği öncülüğünde büyükşehir belediyesi, emniyet ve jandarma araçları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konvoy düzenlendi. Siren sesleriyle şehir turu atılırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Valilik organizasyonuyla bayraklarla süslenen büyükşehir belediyesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin araçları ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturuldu. Şehzadeler ilçesindeki valilik binası önünden araçlarla hareket edilip, şehir turu atıldı. Siren sesleriyle geçen konvoy ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri selamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN