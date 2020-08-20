Manisa'da 21 suçtan aranan kişi yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 suçtan aranan kişi yakalandı.
20.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:14
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 suçtan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çıkan 42 yaşındaki A.D, devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan A.D'nin dolandırıcılık, belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 21 suçtan arandığı tespit edildi.
A.D, Alaşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA