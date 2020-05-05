Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi
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Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi

Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi
05.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:31

Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi Karantina süresi daha önce uzatılan mahallede karantina sona erdi Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da karantinaya alınan ve 28 Nisan'da karantina süresi uzatılan Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesindeki karantina bu gece yarısıyla...

Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi

Karantina süresi daha önce uzatılan mahallede karantina sona erdi

MANİSA - Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da karantinaya alınan ve 28 Nisan'da karantina süresi uzatılan Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesindeki karantina bu gece yarısıyla birlikte kaldırılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesindeki 15 Nisan'da başlayan 14 günlük karantina süresi Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 28 Nisan'da, 7 gün daha uzatılarak 5 Mayıs'a kadar karantinanın devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün toplanan Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu mahalledeki karantinanın bu gece 24.00 itibariyle sona erdirilmesini kararlaştırdı. 21 gündür karantina altında olan mahalleye bu gece yarısından sonra giriş ve çıkışlar serbest olacak.

Manisa'da 21 günlük karantina sona erdi

Kaynak: İHA

Manşet

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