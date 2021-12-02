Manisa'da 206 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 206 litre kaçak içki ele geçirildi

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da 206 litre kaçak içki ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 206 litre kaçak içki bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 206 litre kaçak içki bulundu.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine B.T'nin (38) Irlamaz Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada üzerinde muhtelif hacim ve türlerde 16 litre kaçak içki ile 190 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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