Manisa'da 2021 SOGEP Toplantısı yapıldı
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Manisa'da 2021 SOGEP Toplantısı yapıldı

15.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:54
Manisa'da 2021 SOGEP Toplantısı yapıldı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2021 Manisa Bilgilendirme Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2021 Manisa Bilgilendirme Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında SOGEP 2021 Manisa Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılında ülke genelinde yürütülecek olan 166 milyon TL bütçeli SOGEP ilişkin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 Bölgesi genelinde proje hazırlık süreci başlatıldı. SOGEP proje başvuru sürecinin iki aşamalı olarak yürütüleceğinin ifade edildiği toplantıda, başvuru için izlenmesi gereken yollar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, iki aşama olarak yapılacak başvurularda, birinci aşama kapsamında proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı, bütçenin hazırlanması ve 29 Ocak Cuma gününe kadar elektronik posta yoluyla gönderilmesi ve hazırlanacak dokümanlara ilişkin şablonların Zafer Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesinden indirilebileceği belirtildi.

Valilik Brifing Salonunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar ve kurum yetkilileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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