Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan K.K. (28) adlı firarinin bir evde saklandığı bilgisini aldı. Hükümlünün kaldığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, K.K'yi gözaltına aldı.

K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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