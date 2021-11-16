Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan Ö.T (39) isimli firarinin, bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hükümlünün kaldığı ikameti belirleyen polis, Ö.T'yi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, cezaevine gönderildi.

'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

 'Pandemi ödemesi' diye kandı, 3 bin 600 lira kaptırdı

'Pandemi ödemesi' diye kandı, 3 bin 600 lira kaptırdı

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title