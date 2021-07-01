Manisa'da 2 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Manisa'da 2 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Manisa'da 2 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, yaklaşık 30 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen hammaddeyle yaklaşık 30 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Salihli ilçesinde de Gaziler Mahallesi'nde 19 adres ve bir otomobile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 305 gram uyuşturucu, 67 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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