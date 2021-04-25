İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yusuf G'nin (30) kullandığı 10 BK 260 plakalı otomobil ile Ayhan K. (35) idaresindeki 45 M 8135 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıktı.

Kazada, sürücüler Yusuf G. ve Ayhan K. ile 45 M 8135 plakalı otomobilde sıkışan Şöhret K. (22) ve 1 yaşındaki oğlu Ramazan K. yaralandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Şöhret K. ile bebeğinin, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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