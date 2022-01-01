Manisa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emircan Cantürk'ün kullandığı 10 AEL 615 plakalı motosiklet ile Afşin Toprak idaresindeki 10 EV 115 plakalı motosiklet, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi geçişinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücülerinden Emircan Cantürk'ün olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Emircan Taşez, ambulansla Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yerine gelen Emircan Cantürk'ün yakınları üzüntü yaşadı.

Cantürk'ün cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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