Manisa'da 2 ilçede deprem nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı

30.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:48

Manisa Valiliği, 22 ve 28 Ocak'ta depremlerin etkili olduğu Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem ve 28 Ocak'ta merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her iki ilçede 274 binada ağır hasar oluştuğu hatırlatılarak, şunlar belirtildi:

"Meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir."

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

Kaynak: AA