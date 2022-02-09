Manisa'da 2 bin 300 konutluk dönüşümde ilk etaba başlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 365 dönüm alandaki 2 bin 300 konutu içeren kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı kapsamında 605 konut ve 54 iş yeri yapımı için çalışmalar başladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye encümen salonunda düzenlediği basın toplantısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte Spil Dağı'nın yamaçlarındaki Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi.

Projenin Manisa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olacağını belirten Çelik, 365 dönüm alandaki 2 bin 300 konutu içeren projenin ilk etabının 75 dönümde 605 konut ve 54 iş yerinden oluşacağını aktardı.

Hak sahiplerine 30 Nisan'a kadar süre

İlk etapta yer alan hak sahiplerinin yüzde 91'inin projeye destek vererek uygulanabilirliği sağladığını kaydeden Çelik, bakanlığın ihale sürecini başlattığını, hak sahiplerinin evlerini boşaltmaları için 30 Nisan'a kadar sürelerinin olduğunu, boşaltılan evlerin hemen yıkılacağını aktardı.

Evlerini boşaltan hak sahiplerine kira yardımlarının başlayacağını ifade eden Çelik, "Bu bölgenin gelişmesi demek Şehzadeler ilçesinin ve Manisa'nın gelişmesi demektir. Projemiz Türkiye'ye örnek olacak bir projedir. Şehzadeler'in en güzel bölgesinde, kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirerek bölge insanını, modern kent hayatıyla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Ömer Faruk Çelik, projeye destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Manisa milletvekillerine, bakanlık ve TOKİ bürokratlarına teşekkür etti.