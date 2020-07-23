Manisa'da 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı
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Manisa'da 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa'da 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı
23.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:15

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Turgutlar Mahallesi Kaplan Sokak'ta 6 ailenin yaşadığı 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turgutlar Mahallesi Kaplan Sokak 17/1 Nolu apartmanın 2 Nolu dairesinde 2 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, 17 Nolu ve 17/1 Nolu apartmanlarda bulunan diğer dairelerden 3 daire ile temaslı durumunda olduğu anlaşıldığından ve hastalığın hızlı yayıldığı da düşünülerek, salgının önlemek adına, Turgutlar Mahallesi Kaplan Sokak Dış kapı No: 17 ve 17/1 apartmanların 23 Temmuz saat 17.00 itibarıyla koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile apartmanlar karantina altına alınmıştır."

Kaynak: AA

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