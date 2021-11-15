Manisa'da 171 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi - Haberler
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Manisa'da 171 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da 171 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada, 171 sürücüye para cezası uygulandı.

MANİSA (AA) - Manisa'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada, 171 sürücüye para cezası uygulandı.

Kentte oluşturulan 6 uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Uygulamalarda 240 motosiklet sürücüsü denetlendi. 171 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası verildi.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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