Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı
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Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katil zanlısı yakalandı.

Manisa'da 17 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı
25.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:46

Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katil zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce Taytan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle Ceren Kultaş'ı öldüren firari Şükrü Ş'nin, (30) akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan boş bir fabrikada saklandığı belirlendi.

Fabrika binasına operasyon düzenleyen ekipler, katil zanlısını yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Katil zanlısı Şükrü Ş'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, aralarında gönül ilişkisi bulunan S.K.'den ayrıldığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş'ı da olay günü S.K'ye benzettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının, uzaktan Kultaş'ı tam seçemediğini aktararak, "Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K'ye benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K değil, Ceren Kultaş'mış." dediği belirtildi.

Olay

Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Mayıs gecesi, arkadaşının kullandığı otomobille Taytan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen Ceren Kultaş (17), motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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