Manisa'da 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bir tatil köyünde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için havuza giren Abdülsamet Kurt (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve cankuran tarafından fark edilen Kurt, havuzdan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Özel Can Hastanesine kaldırılan genç, buradan Özel Alaşehir Sarıkız Hastanesi sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı