Manisa'da 17,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şüphelinin otomobilinde ve iş yerinde yapılan aramada 17,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şüphelinin otomobilinde ve iş yerinde yapılan aramada 17,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine H.K.T. (35) yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15,14 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada da 2,1 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan H.K.T, işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan